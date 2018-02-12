Скончалась супруга главного тренера женской сборной России по борьбе Юрия Шахмурадова

Умерла Светлана Шахмурадова, супруга главного тренера женской сборной России по борьбе Юрия Шахмурадова, информирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
- Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают вам свои искренние соболезнования в связи со смертью вашей супруги. Глубоко скорбим вместе с вами, - отмечается в сообщении ФСБР.
Дополнительная информация
http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_sajta/fsbr_soboleznuet_juriju_shahmuradovu_v_svjazi_so_smert_ju_suprugi
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К чему это ?
14:07 12 февраля