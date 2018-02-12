13:57 12 февраля | БОРЬБА

Скончалась супруга главного тренера женской сборной России по борьбе Юрия Шахмурадова

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Умерла Светлана Шахмурадова, супруга главного тренера женской сборной России по борьбе Юрия Шахмурадова, информирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

- Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают вам свои искренние соболезнования в связи со смертью вашей супруги. Глубоко скорбим вместе с вами, - отмечается в сообщении ФСБР.

Дополнительная информация

http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_sajta/fsbr_soboleznuet_juriju_shahmuradovu_v_svjazi_so_smert_ju_suprugi

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