Михаил Мамиашвили: "Успех на чемпионате Европы - результат хорошей работы"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили похвалил российских победителей и призеров чемпионата Европы. который прошел в Дагестане с 30 апреля по 6 мая.

Сборные России по вольной, греко-римской и женской борьбе в Каспийске выиграли командные зачеты по всем трем стилям борьбы, завоевав 12 золотых медалей из 30 возможных.

- Хочу поздравить всех наших победителей и призеров чемпионата Европы, - цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. - Это результат хорошей работы. И в столь сложной эмоциональной обстановке, при поддержке требовательной публики, спортсмены в целом справились с задачами. Надеюсь, что этот успех будет для них серьезной площадкой для следующих важных событий – и чемпионата мира, и предстоящего олимпийского отбора к Играм в Токио.

Повторю слова президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича. Он сказал, что радует доминирование российской сборной, но с каждым годом побеждать ей становится все сложнее. Потому что в разы увеличивается конкуренция и в Европе, и в мире. По многим причинам. Мы - медалеемкий вид спорта, к тому же финансово малозатратный. Немцы, поляки, сербы сегодня борются в финалах чемпионата Европы. Этого еще десять лет назад не было, за редким исключением. А сейчас они достойно представляют свои страны на мировом ковре