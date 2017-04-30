Михаил Мамиашвили: "Техком UWW во время ЧЕ обсудит изменения в правилах борьбы"

Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) и президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что технический комитет UWW во время чемпионата Европы в Сербии рассмотрит изменения в правилах борьбы и границах весовых категорий и выработает рекомендации для принятия окончательного решения на бюро UWW. Он отметил, что чемпионат мира-2017 пройдет по существующим правилам.

– По поручению президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича во время чемпионата Европы, 3 и 4 мая, я соберу технический комитет, – цитирует "Р-Спорт" Мамиашвили. – Мы обсудим последние нюансы по внесению изменений в правила проведения соревнований и внесем заключительные корректировки. И четкую позицию как главы технического комитета, согласованную с членами техкома, мы должны доложить президенту UWW и членам бюро. Наши предложения должно утвердить бюро UWW, которое пройдет в августе во время чемпионата мира во Франции.

Думаю, что предложения технического комитета будут приняты за основу при принятии окончательного решения на бюро UWW. Не исключаю, что по некоторым позициям возникнут дебаты. Чемпионат мира в нынешнем году пройдет в границах прежних весовых категорий, все изменения в правилах и границах категорий вступят в силу с 1 января 2018 года.