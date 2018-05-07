Михаил Мамиашвили: "Готов обнять Тражукову, но мы должны говорить на одном языке"

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги чемпионата Европы в Каспийске и рассказал о своих отношениях с Инной Тражуковой, завоевавшей серебряную медаль.

– Что думаете о поражении Инны Тражуковой на последних секундах?

– Мне сложновато это комментировать. Я не меняю свое мнение: для того, чтобы побеждать, нужно каждую секунду умереть и снова родиться. Это все формируется в сознании во время тренировочного процесса. Если тебе что-то не удается, нужно с этим разобраться, а не допускать всегда одни и те же ошибки. Невозможно относиться к себе с поблажками, попытками оправдать свои же слабости. Нужно переступить через себя.

– Она посетовала, что вы с ней так и не обнялись после конфликта на Олимпиады в Рио. Вы готовы это сделать?

– Я готов ее обнять, конечно же! Я больше скажу, если она победит, я буду праздновать эмоциональнее, чем кто-либо. Я готов ей помогать, но мы должны говорить на одном языке. (Михаил ПОТАПОВ)