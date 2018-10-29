Махов полностью восстановился после операции

Трехкратный чемпион мира, борец-тяжеловес Билял Махов восстановился после операции и начал подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

- Мы не так давно общались - Билял будет готовиться к Олимпиаде. А значит я рассчитываю его увидеть на предстоящем чемпионате России, который нужно будет выигрывать. Махов - действительно яркая личность, много лет он был в авангарде сборной, желаю ему удачи", - цитирует ТАСС президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Напомним, Махов в марте перенес операцию на позвоночнике в израильской клинике. Затем он прошел курс реабилитации, однако вопрос его дальнейшей карьеры оставался открытым.