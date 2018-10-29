Георгий Брюсов: "Борьба презентовала свой продукт главе МОК и глобальной аудитории"

Обсуждение календаря турниров Объединенного мира борьбы (UWW), рейтинговой серии турниров и глобального продвижения борьбы на массовом уровне будет продолжено в декабре на Кубке АЛРОСА в Москве. Об этом сообщил глава комиссии UWW "Спорт для всех" Георгий Брюсов, подводя итоги чемпионата мира по борьбе в Будапеште.

– 10 золотых медалей чемпионата мира – это рекорд сборной России по борьбе, и я хочу поздравить с этим достижением борцов и тренеров сборной России, родные для них регионы и всех болельщиков с этим выдающимся результатом, – отметил Брюсов. – При этом чемпионат мира в Будапеште стал знаковыми для всей мировой борьбы. Борьба сполна использовала шанс показать и президенту МОК Томасу Баху, который впервые посетил чемпионат мира, и глобальной аудитории обновленную борьбу. Глобальные итоги чемпионата мира – это высочайшее качество схваток и непредсказуемые результаты, призеры из 32 стран мира без случайных героев, эффектная презентация борцов и упаковка турнира в соответствии с актуальными требованиями медиа, мощная работа в соцсетях как UWW, так и Федерации спортивной борьбы России.

Конечно, требуют совершенствования вопросы рейтинга и посева при жеребьевке, необходимо доработать формат элитной серии турниров. Но в целом, уже сейчас готова первая версия продукта и UWW важно научиться его продавать. Другой вопрос, который был поднят на встрече с Бахом – это массовость. Стратегический потенциал для продвижения борьбы – это система образования, где Россия и США реализует разные модели интеграции. Также нельзя не отметить системную работу UWW по развитию борьбы в Африке и Латинской Америке, которая уже приносит медали. Причем, во всех озвученных треках, UWW во многом использует идеи и технологии, которые ФСБР, опираясь на поддержку Сулеймана Керимова, предлагал еще в 2007 – 2011 годах, но Рафаэль Мартинетти не проявил к ним тогда интереса. Также в Будапеште было принято решение, что новый этап обсуждения календаря, рейтинговой серии турниров, глобального продвижения на массовом уровне и других актуальных вопросов состоится в Москве на Кубке АЛРОСА, который традиционно будет посвящен памяти Ивана Ярыгина и станет эффектной точкой уходящего сезона.