17:22 | БОРЬБА

Дзамболат Тедеев: "Куда мне баллотироваться?
Я просто пошутил. Буду поддерживать Мамиашвили"

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал шуткой появившуюся в прессе информацию о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). По словам специалиста, у организации есть достойный руководитель, которого тренерский штаб будет поддерживать.

– Выдвижение своей кандидатуры на пост президента ФСБР? Я же просто пошутил, – приводит "Р-Спорт" слова Тедеева. – Не обращайте внимания. Куда мне баллотироваться? У нас есть достойный глава – Михаил Геразиевич Мамиашвили, мы его будем поддерживать. Я продолжу работу главным тренером, если так решит президент организации.

Отчетно-выборная конференция ФСБР состоится 12 ноября. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.

Тедеев будет баллотироваться на пост президента ФСБР  //
Михаил Мамиашвили: "Счастлив, если Тедеев будет претендовать на пост в ФСБР" 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161031/1111604209.html

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