Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев назвал шуткой появившуюся в прессе информацию о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). По словам специалиста, у организации есть достойный руководитель, которого тренерский штаб будет поддерживать.

– Выдвижение своей кандидатуры на пост президента ФСБР? Я же просто пошутил, – приводит "Р-Спорт" слова Тедеева. – Не обращайте внимания. Куда мне баллотироваться? У нас есть достойный глава – Михаил Геразиевич Мамиашвили, мы его будем поддерживать. Я продолжу работу главным тренером, если так решит президент организации.

Отчетно-выборная конференция ФСБР состоится 12 ноября. Мамиашвили возглавляет организацию с 1997 года.

Тедеев будет баллотироваться на пост президента ФСБР //

Михаил Мамиашвили: "Счастлив, если Тедеев будет претендовать на пост в ФСБР"