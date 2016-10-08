"Зенит" обыграл "Урал" в Кубке России

Казанский "Зенит" победил "Урал" в матче полуфинального этапа Кубка России со счетом 3:0. В другом матче группы A "Югра-Самотлор" победил "Торпедо" – 3: 1. "Белогорье" в группе B вырвало победу у "Енисея" – 3:2. В "Финал шести" выйдут победители каждой группы, а также одна команда, которая получит от Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) wild card.

Кубок России

Мужчины

Полуфинальный этап

Казань

Группа А

"Зенит" (Казань) – "Урал" (Уфа) – 3:0 (25:12, 25:19, 25:13)

"Торпедо" (Челябинск) – "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – 1:3 (16:25, 19:25, 26:24, 22:25)

Москва

Группа Б

"Динамо" (Москва) – "Кузбасс" (Кемерово) – 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)

МГТУ (Москва) – "Нова" (Новокуйбышевск) – 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:21, 12:15)

Белгород

Группа В

"Дагестан" (Махачкала) – "Динамо" (Краснодар) – 3:1 (29:27, 23:25, 27:25, 25:18)

"Белогорье" (Белгород) – "Енисей" (Красноярск) – 3:2 (23:25, 25:19, 22:25, 25:23, 21:19)

Новосибирск

Группа Г

"Факел" (Новый Уренгой) – "Локомотив" (Новосибирск) – 3:1 (18:25, 25:18, 25:23, 25:21)

"Локомотив-Изумруд" (Екатеринбург) – "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – 3:1 (21:25, 25:15, 25:16, 25:20)