Владимир Зиничев: "Динамо" смогло сохранить Гончарову в составе на фоне большого количества предложений от иностранных клубов"

Генеральный директор московского "Динамо" Владимир Зиничев сообщил, что клуб сумел сохранить в составе Наталию Гончарову, несмотря на интерес со стороны нескольких иностранных команд. 27-летняя россиянка выступает за "Динамо" с 2008 года.

- Мы продлили контракт с Гончаровой на следующий сезон, - цитирует "Р-Спорт" Зиничева. - Наташа сама говорила, что ей комфортно в "Динамо", все-таки ее связывают с клубом долгие годы. Мы смогли сохранить Наташу на фоне большого количества предложений от других команд, в том числе и иностранных. Переговоры с лидером команды, которым интересуются другие клубы, всегда непросты, но они увенчались успехом. Между нашим клубом и игроком существует давняя взаимная симпатия.