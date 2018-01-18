Вадим Панков: "Думаю, что Карполь – самый великий тренер в женском волейболе"

Новый главный тренер сборной России Вадим Панков сообщил о том, что Константин Ушаков покинет тренерский штаб. При этом специалист отметил, что Игорь Курносов не покинет занимаемой должности в национальной команде.

– Проясните по поводу тренерского штаба. Константин Ушаков остается?

– Нет. Остается Игорь Курносов. Часть скаутов мы поменяем. Единственная проблема пока – тренер по физподготовке. Чемпионат мира, как известно, заканчивается поздно 20 октября. В этой связи очень сложно задействовать тренеров, которые работают в клубах. Но, думаю, все-таки договоримся.

– Видел, вы уже успели тепло пообщаться с Николаем Карполем.

– Он мой учитель. У него я начинал. Николай Васильевич передал мне совершенно бесценный опыт.

– Он – самый великий тренер в женском волейболе?

– Думаю, да. Однозначно буду с ним советоваться и дальше. Он всегда готов помочь, подсказать что-то. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Вадима Панкова – здесь