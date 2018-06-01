Олимпийский чемпион Гранкин вернулся в московское "Динамо"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении в команду олимпийского чемпиона 2012 года в составе сборной России 33-летнего связующего Сергея Гранкина.



- Мы желаем Сергею провести предстоящий сезон без травм и добиться с "Динамо" новых ярких побед!, - говорится в сообщении.

Гранкин в 2017 году выступал за "Белогорье". До этого на протяжении 11 лет был игроком "Динамо", проведя за московский клуб 479 матчей в различных турнирах. Также на его счету 1 360 очков за "Динамо"