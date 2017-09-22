Наталия Гончарова: "Готова выступать за московское "Динамо" до конца карьеры"

Диагональная московского "Динамо" Наталия Гончарова в интервью "Р-Спорту" отметила, что пока не готова рассматривать предложения из-за рубежа. Волейболистка также добавила, что рада приходу нового главного тренера Зорана Терзича в команду.

– Московское "Динамо" в межсезонье возглавил главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич. Какие ожидания от работы с ним?

– Надеюсь, мы пересечемся с ним на чемпионате Европы. Надо спросить, сколько он выходных даст нам после турнира. Вообще, конечно, интересно будет поработать с Зораном Терзичем, узнать что-то новое от него. Я рада его приходу. Хочется уже приехать в "Динамо", провести несколько тренировок с новым тренером.

– Вами часто интересуются богатые азиатские клубы?

– В прошлом сезоне были разные предложения, но нет смысла их обсуждать, я осталась в "Динамо". Жизнь – такая штука, что, может, придет время, когда я куда-то уеду. Пока мне точно не интересны зарубежные чемпионаты. Уж точно не Китай.

– А где интересно было бы поиграть?

– Всё зависит от предложения, какой состав в команде, главный тренер. Это очень важные факторы, которые будут влиять на мой выбор.

– Вы готовы до конца карьеры играть в московском "Динамо"?

– Если все будет хорошо, то, в принципе, я готова. Я уже почти все рекорды по игре за "Динамо" побила, вроде это уже мой тринадцатый год в команде. Ветеран команды.