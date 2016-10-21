"Кузбасс", "Локомотив" и "Югра-Самотлор" претендуют на wild card "Финала шести" Кубка России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что "Кузбасс", "Локомотив" и "Югра-Самотлор" подали заявки на получение wild card для участия в "Финале шести" Кубка России. Турнир, в котором сыграют "Газпром-Югра", "Зенит", "Белогорье", "Факел", московское "Динамо" и еще одна команда, пройдет в Сургуте с 12 по 17 декабря.

- Мы получили три заявки на wild card – от Нижневартовска ("Югра-Самотлор"), "Кузбасса" и Новосибирска ("Локомотив"), - цитирует "Р-Спорт" Яременко. - Ориентировочно 25 октября ВФВ примет решение по шестому участнику "Финала шести" Кубка России.