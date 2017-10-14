Казанский "Зенит" обыграл "Урал" в полуфинале Кубка России

Казанский "Зенит" на полуфинальном этапе Кубка России обыграл "Урал" со счетом 3:0. В другой игре "Енисей" победил "Дагестан" – 3:0 (25:23, 25:19, 25:22).

"Зенит" возглавил турнирную таблицу (шесть очков). По три очка имеют "Енисей" и "Урал", у "Дагестана" очков нет.

В воскресенье "Дагестан" сыграет с "Уралом", а "Зенит" – с "Енисеем". В "Финал четырех" выйдет команда, которая займет первое место в группе.

Кубок России

Мужчины

Полуфинальный этап

Группа А

2-й тур

"Зенит" (Казань) – "Урал" (Уфа) – 3:0 (25:18, 25:23, 25:16)