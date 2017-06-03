"Газпром" создаст в Санкт-Петербурге волейбольный "Зенит"

"Газпром" создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб "Зенит", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя корпорации Сергея Куприянова. Напомним, что "Газпром" также спонсирует футбольный и баскетбольный "Зенит".

- В Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб "Зенит", это окончательное решение, - цитирует ТАСС Куприянова. - Это была идея и инициатива "Газпрома", это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды. Выступать он будет с предстоящего сезона, будет отдельным клубом, не входящим в структуру футбольного "Зенита", не как баскетбольный.