"Динамо-ЛО" потерпело седьмое поражение кряду, проиграв "Енисею"

В матче 7-го тура Суперлиги "Енисей" на тай-брейке переиграл на выезде "Динамо-ЛО". Отметим, что это поражение стало для динамовцев седьмым кряду в чемпионате России.

Суперлига

Мужчины

7-й тур

"НОВА" (Новокуйбышевск) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0 (25:17, 25:22, 25:22)

21 октября.

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - "Енисей" (Красноярск) - 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 12:15)

21 октября.

Турнирная таблица - здесь

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо" (Москва) - 2:3 (25:22, 23:25, 25:17, 22:25, 13:15)

21 октября.