"Белогорье" стало лидером чемпионата России, обыграв "Зенит"

В матче 17-го тура чемпионата России "Белогорье" одержало победу над казанским "Зенитом" – 3:2.
Для "зенитовцев" данное поражение стало вторым подряд. Белгородцы – единственный клуб суперлиги, который проиграл только одну встречу в текущем сезоне.
Благодаря этой победе "Белогорье" поднялось на первое место в турнирной таблице, "Зенит" расположился на второй строчке.
Чемпионат России
Мужчины.
Суперлига
17-й тур
"Белогорье" (Белгород) – "Зенит-Казань" (Казань) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12)
Григорич
Жаль что такой матч комментировал Аксенов. Верните Стецко! Подарок на рождество сделало Белогорье своим преданным болельщикам . И вообще комментарии намного интереснее коротких опусов СЭ. А первое место в ЧР Белогорья пока к сожалению является большим авансом.
01:12
Спринт
Якобы спортивный сайт "С-Э", какое еще второе поражение подряд у команды "Зенит-Казань"? Вообще знаете, что такое календарь игр? Казанцы до этого поражения выиграли последовательно у команд "Ярославич", "Динамо" Москва и "Локомотив" Новосибирск. Теперь в чемпионате интересно, как сыграют лидеры в гостевых матчах против команды "Факел" в ближайших игровых турах. Для интриги желаю побед новоуренгойцам, при этом не болею ни за одну из команд в российском чемпионате и желаю всем побед в Еврокубках. Мужской чемпионат России только выиграл из-за увеличения количества конкурентоспособных команд.
01:06
Grey Owl
Аксёнов - это конечно, что-то. Сказал, что Бакун играл перед этим в Факеле и Динамо, а вот про Газпром-Югру забыл (!), где он звездил как раз и довёл команду до финала еврокубка.
21:03 7 января
bezik
Шикарный матч!!! Тетюхин в 42 вполне входит в пятерку лучших доигровщиков ЧР, Сэр хорош, Бакун очень нестабилен. Гранкин рискует постоянно, иногда заходи, иногда нет, Ерещенко молодец в целом, но не без ошибок, Николов в атаке неожиданно слабоват (думаю, продлять не будут), Жигалов - просто монстр подачи. Михайлов, как обычно, если ошибается, то сериями, Леон Боженька, Андерсон много в атаке косячит, да и прием неровный, Вольвич неплохо Сэра опекал, Самойленко хорош, Пантелеймоненко удачно вошел, Бутько на уровне Гранкина, а может и хуже. Подача у Зенита не задалась. Отдельно отмечу либеро, Вербов просто царь, а Обмочаева как-то не видно было особо, но отыграл хорошо, хотя все тяжелые мячи поднимал Тетюхин, а не он. MUST SEE!
20:48 7 января