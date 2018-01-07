"Белогорье" стало лидером чемпионата России, обыграв "Зенит"

В матче 17-го тура чемпионата России "Белогорье" одержало победу над казанским "Зенитом" – 3:2.

Для "зенитовцев" данное поражение стало вторым подряд. Белгородцы – единственный клуб суперлиги, который проиграл только одну встречу в текущем сезоне.

Благодаря этой победе "Белогорье" поднялось на первое место в турнирной таблице, "Зенит" расположился на второй строчке.

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17-й тур

"Белогорье" (Белгород) – "Зенит-Казань" (Казань) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:18, 20:25, 15:12)

Турнирная таблица – здесь