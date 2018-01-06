Алексей Спиридонов: "Я мог бы разбирать волейбольные матчи. Зрители ждут треш"

Волейболист Алексей Спиридонов в интервью "Р-Спорту" заявил, что готов стать теле-комментатором. По его словам, он знает, чего ждут зрители у экранов и готов им дать необычную подачу.

– Я мог бы, конечно, разбирать волейбольные матчи, как это делал Карпин после футбольных игр, – сказал Спиридонов. – Я бы справился, все-таки в волейболе я провел всю сознательную спортивную жизнь. Почему нет? Я-то могу нормально говорить. Не то что эксперты, которые весь эфир мямлят, говорят заученными фразами и аббревиатурами, даже слушать противно. Это просто неинтересно. Зрители ждут треш, что-то нестандартное, необычное.

А у нас на телевидении эксперты говорят, что вот этот – молодец, этот – молодец и этот. Что ж у тебя все молодцы, если команда проиграла? Не может такого быть, кто-то же должен быть говном, наверное. Наша публика в основном ждет негатив, а не заученные фразы. Чем больше говна, тем больше зрителям нравится.