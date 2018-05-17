Вадим Панков: "Гончарова, Старцева и Галкина присоединятся к сборной в июле"

Главный тренер сборной России Вадим Панков подчеркнул, что волейболистки Наталия Гончарова, Евгения Старцева и Алла Галкина присоединятся к команде в июле. В четверг завершились матчи первого тура Лиги наций в Екатеринбурге. Россиянки выиграли у Аргентины и Таиланда с одинаковым счетом 3:1, а затем уступили Голландии (0:3).

- Конечно, хочется попасть в финал Лиги наций, но и хочется, чтобы в нашей команде играли лучшие игроки, - цитирует "Р-Спорт" Панкова. - Здорово, что у нас играет молодежь, но нужна и Гончарова, и Старцева, и Галкина - первые темпы, которые принесли бы результат. Они присоединятся только в июле после того, как полностью залечат травмы. Мы ждем их как можно быстрее.