"Эти ноги сведут с ума". Шикарное фото от Виктории Лопыревой

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева вновь порадовала своих подписчиков в Инстаграме. Она опубликовала солнечную фотографию самой себя с Миконоса.

- Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом (где вы находите снег?) и счастливыми лицами людей в ожидании чуда, но я все-таки не могу жить без солнцаи с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце. Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от погоды, а ваше? Как справляетесь с отсутствием сил и настроения , когда за окном такоееее... Мне помогают теплые объятия, - подписала пост Лопырева.

Пользователи активно комментируют новый пост Лопыревой:

"Просто вау!"

"Красавица!"

"До чего же вы прекрасны"

"Красивая сударыня"

"Красавица.Ростов гордится и любит свое детя"

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.