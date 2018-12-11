"Эти ноги сведут с ума". Шикарное фото от Виктории Лопыревой

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева вновь порадовала своих подписчиков в Инстаграме. Она опубликовала солнечную фотографию самой себя с Миконоса.
- Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом (где вы находите снег?) и счастливыми лицами людей в ожидании чуда, но я все-таки не могу жить без солнцаи с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце. Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от погоды, а ваше? Как справляетесь с отсутствием сил и настроения , когда за окном такоееее... Мне помогают теплые объятия, - подписала пост Лопырева.
Пользователи активно комментируют новый пост Лопыревой:
"Просто вау!"
"Красавица!"
"До чего же вы прекрасны"
"Красивая сударыня"
"Красавица.Ростов гордится и любит свое детя"
Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.
Я, конечно, в полном восторге от всех этих предновогодних фотографий с гирляндами и снегом (где вы находите снег?👀) и счастливыми лицами людей в ожидании чуда🎄, НО ☝🏽я все-таки не могу жить без солнца ☀️и с большим удовольствием выкладываю себя загорелую с солнечного Миконоса 🧚♀️, где видно, какое удовольствием мне доставляет тепло и солнце🤪 )) Все-таки мое состояние и настроение очень зависит от 💁🏼♀️погоды, а ваше? Как справляетесь с отсутствием сил и настроения , когда за окном такоееее.....😖🌫Мне помогают тёплые объятия (сюда входит любое взаимодействие с любимым человеком 💏)и кофе в постель☕️ (можно заменить на какао🥤 - любимый из Кофемании) , прогулки на свежем воздухе🐾 (не забудьте ооочень тепло одеться - не всегда эстетично, но зато не заболеем👩🏽🚀), настойка элеутерококка (Мама посоветовала❤️) - может знаете что-то ещё? ,вечером пару глотков красного вина 🍷(хотя я вино не люблю, но тоже согревает), моя любимая процедура - это, конечно, массаж 💆🏼♀️ и, пожалуй, хотя я не отношу себя к любителям сладкого 🍰🙅🏼♀️ - пирожное "Картошка" из любимого ресторана "Бабель"(именно у них оно такое , как в детстве) 👧🏼 Чуть не забыла, я даже пробовала иглоукалывание 🧘🏼♀️расскажите , как вы относитесь к этой процедуре? Доверяете? 🧐В общем, ваша очередь поделиться рецептом от плохого настроения и низкого давления, смелее 💪🏽 V