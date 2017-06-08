Дарья Радулова: "Инициатором развода была я"

Дарья Радулова, бывшая жена нападающего Александра Радулова, прокомментировала в своем Инстаграме информацию о разводе. По словам девушки, инициатива исходила от нее. Также она подчеркнула, что в суде супруги заключили мировой договор.

"Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле, шутки в сторону. Я решила написать все-таки этот пост, так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (телочки). Ему не понравится, что я это пишу, он вообще всегда ненавидел мои длинные посты, но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя.



Конечно, хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях "Радулов развелся с Дмитриевой" (шучу конечно). Интервью по этому поводу никаких не даю... Скажу одно! Инициатором развода была я. Александр достойный МУЖЧИНА, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смирится не могу... Есть моральные принципы!



Это все-таки моя вина. Я думала что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел... Мне нравятся люди, которые не для всех. Да и вообще самое главное – это наш сын! Поверьте, он растет в безмерной заботе и любви.



Раздела имущества не будет – у нас имеется брачный контракт! В суде мы подписали мирный договор. Конечно, очень много боли принесли друг другу... Особенно за эти полгода. Сейчас вдвоем пытаемся построить дружеские отношения и, конечно же, не забываем, что мы в первую очередь родители.



Время все устранит, притупит обиды, боль, и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти. Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь. Я вас очень прошу, не осуждайте нас, не надо искать виновного! Жизнь очень интересная штука. Все идет своим чередом. Любви вам. Взаимопонимания. Счастья! Здоровья и много детишек! Уважайте себя и близких вам людей", – написала Радулова.

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