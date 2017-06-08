Дарья Радулова: "Инициатором развода была я"

Дарья Радулова, бывшая жена нападающего Александра Радулова, прокомментировала в своем Инстаграме информацию о разводе. По словам девушки, инициатива исходила от нее. Также она подчеркнула, что в суде супруги заключили мировой договор.
"Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле, шутки в сторону. Я решила написать все-таки этот пост, так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают, но многие просто мечтали, чтобы мы расстались (телочки). Ему не понравится, что я это пишу, он вообще всегда ненавидел мои длинные посты, но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя.
Конечно, хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях "Радулов развелся с Дмитриевой" (шучу конечно). Интервью по этому поводу никаких не даю... Скажу одно! Инициатором развода была я. Александр достойный МУЖЧИНА, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смирится не могу... Есть моральные принципы!
Это все-таки моя вина. Я думала что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел... Мне нравятся люди, которые не для всех. Да и вообще самое главное – это наш сын! Поверьте, он растет в безмерной заботе и любви.
Раздела имущества не будет – у нас имеется брачный контракт! В суде мы подписали мирный договор. Конечно, очень много боли принесли друг другу... Особенно за эти полгода. Сейчас вдвоем пытаемся построить дружеские отношения и, конечно же, не забываем, что мы в первую очередь родители.
Время все устранит, притупит обиды, боль, и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти. Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь. Я вас очень прошу, не осуждайте нас, не надо искать виновного! Жизнь очень интересная штука. Все идет своим чередом. Любви вам. Взаимопонимания. Счастья! Здоровья и много детишек! Уважайте себя и близких вам людей", – написала Радулова.
Радулов развелся. Ждем новый контракт в НХЛ?
Обещали быть вместе в горе и в радости , но что то пошло не так 🙄😬 На самом деле шутки в сторону . Я решила написать все таки этот пост , так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают , но многие просто мечтали что бы мы расстались 🤦🏻♀️( телочки🖕🏻) . Ему не понравится что я это пишу , он вообще всегда ненавидел мои длинные посты , но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя 🙏 Конечно хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях " РАДУЛОВ РАЗВЁЛСЯ С ДМИТРИЕВОЙ " 😂 ( шучу конечно ) . Интервью по этому поводу никаких не даю ...Скажу одно ! Инициатором развода была я . Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы ! Это все таки моя вина .. я думала что люди меняются , но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть ! Он любил , я любила , но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел .. Мне нравятся люди , которые не для всех . Да и вообще самое главное - это наш СЫН ! Поверьте он растёт в безмерной заботе и любви ♥️ Раздела имущества не будет 😂 у нас имеется брачный контракт ! В суде мы подписали мирный договор ! Конечно очень много боли принесли друг другу ...особенно за эти полгода !!! Сейчас вдвоём пытаемся построить дружеские отношения и конечно же не забываем , что мы в первую очередь РОДИТЕЛИ ! Время все устранит, притупит обиды ,боль и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти . Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь 🙏 Я Вас ОЧЕНЬ прошу ,не осуждайте нас , не надо искать виновного !!!! Жизнь очень интересная штука ! Все идёт своим чередом . Любви Вам ! Взаимопонимания ! Счастья! Здоровья и много детишек ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ 🖤