Свитолина и Севастова - в четвертьфинале турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA в Дубае обыграла Кристину Макхэйл из США - 4:6, 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с еще одной американкой Лорен Дэвис. Также в четвертьфинал пробилась латвийка Анастасия Севастова.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Севастова (Латвия) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:4, 6:3
Свитолина (Украина, 7) - Макхэйл (США) - 4:6, 6:4, 6:3