Свитолина и Севастова - в четвертьфинале турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA в Дубае обыграла Кристину Макхэйл из США - 4:6, 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с еще одной американкой Лорен Дэвис. Также в четвертьфинал пробилась латвийка Анастасия Севастова.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Севастова (Латвия) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:4, 6:3

Свитолина (Украина, 7) - Макхэйл (США) - 4:6, 6:4, 6:3