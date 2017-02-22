16:55 | ТЕННИС — WTA

Свитолина и Севастова - в четвертьфинале турнира в Дубае

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Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA в Дубае обыграла Кристину Макхэйл из США - 4:6, 6:4, 6:3. В следующем раунде она встретится с еще одной американкой Лорен Дэвис. Также в четвертьфинал пробилась латвийка Анастасия Севастова.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 365 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Севастова (Латвия) - Пэн Шуай (Китай, WC) - 6:4, 6:3

Свитолина (Украина, 7) - Макхэйл (США) - 4:6, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2017/

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