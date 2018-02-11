Шарапова может сыграть с Возняцки в третьем круге турнира в Дохе

С 12 по 18 февраля в Дохе пройдет крупный турнир категории Premier 5. Россиянка Мария Шарапова в первом круге сыграет с победительницей квалификации. В случае выхода в третий круг Шарапова может встретиться с первой ракеткой мира, датчанкой Каролин Возняцки.

В турнире также примут участие россиянки Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.