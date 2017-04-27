Шамиль Тарпищев: "Приятно, что Шарапова так здорово вернулась в теннис"

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев доволен тем, как Мария Шарапова вернулась в большой спорт после дисквалификации. Шарапова в первом круге турнира в Штутгарте обыграла итальянку Роберту Винчи, а потом одолела соотечественницу Екатерину Макарову.

– Здорово, что Мария выиграла уверенно в двух матчах подряд за два дня, но сегодня ей было тяжелее – и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Посмотрим, как она будет выглядеть в следующем матче. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы. Но мне, как президенту федерации, приятно, что она так здорово вернулась.

Говорить о перспективах на турнире в Штутгарте еще рано. Многое станет ясно после следующего матча. Будем внимательно следить.