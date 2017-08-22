Путинцева извинилась перед своим тренером

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева принесла извинения своему тренеру Роману Кислянскому, которого во время вчерашнего матча против Ализе Корне (0:6, 0:6) в Нью-Хейвене назвала придурком и раскритиковала за то, что он ее не поддерживает. По словам спортсменки, зачастую эмоции берут верх над ней.

"Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но, к сожалению, в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мной негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной, и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения!" - написала Путинцева в Инстаграме.