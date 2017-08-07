Макарова поднялась на 42-е место в рейтинге WTA, Шарапова - на 149-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 58-го на 42-е место после победы на турнире в Вашингтоне, где она в финале обыграла немку Юлию Гергес. Мария Шарапова занимает 149-ю строчку.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает восьмую позицию.
Рейтинг WTA
Положение на 7 августа
1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6751 очко
2 (2). Халеп (Румыния) – 5830
3 (3). Кербер (Германия) – 5626
4 (4). Мугуруса (Испания) – 5175
5 (5). Свитолина (Украина) – 4935
6 (6). Возняцки (Дания) – 4860
7 (7). Конта (Великобритания) – 4665
8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410
9 (9). В. Уильямс (США) – 4052
10 (10). Радванска (Польша) – 3940
18 (17). ВЕСНИНА (Россия) – 2121
19 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2070...
38 (36). КАСАТКИНА (Россия) – 1331…
42 (58). МАКАРОВА (Россия) – 1275…
60 (65). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 986…
80 (82). РОДИНА (Россия) – 712…
88 (90). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 684…
149 (171). ШАРАПОВА (Россия) – 365
* – положение в предыдущем рейтинге