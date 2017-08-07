Макарова поднялась на 42-е место в рейтинге WTA, Шарапова - на 149-е

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA. Россиянка Екатерина Макарова поднялась с 58-го на 42-е место после победы на турнире в Вашингтоне, где она в финале обыграла немку Юлию Гергес. Мария Шарапова занимает 149-ю строчку.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему занимает восьмую позицию.

Рейтинг WTA

Положение на 7 августа

1 (1*). Плишкова (Чехия) – 6751 очко

2 (2). Халеп (Румыния) – 5830

3 (3). Кербер (Германия) – 5626

4 (4). Мугуруса (Испания) – 5175

5 (5). Свитолина (Украина) – 4935

6 (6). Возняцки (Дания) – 4860

7 (7). Конта (Великобритания) – 4665

8 (8). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 4410

9 (9). В. Уильямс (США) – 4052

10 (10). Радванска (Польша) – 3940

18 (17). ВЕСНИНА (Россия) – 2121

19 (18). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2070...

38 (36). КАСАТКИНА (Россия) – 1331…

42 (58). МАКАРОВА (Россия) – 1275…

60 (65). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 986…

80 (82). РОДИНА (Россия) – 712…

88 (90). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 684…

149 (171). ШАРАПОВА (Россия) – 365

* – положение в предыдущем рейтинге