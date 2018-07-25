Корне не вышла во второй круг турнира в Москве, Канепи не пробилась в 1/4 финала

7-я ракетка турнира Moscow River Cup француженка Ализе Корне не смогла выйти во второй круг, потерпев поражение от немка Лауры Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 3:6.

8-й номер "посева" эстонка Кайя Канепи во втором круге уступила сербке Ольге Данилович – 6:7 (3:7), 5:7.

Зигемунд во втором круге встретится с представительницей Казахстана Катериной Козловой. Данилович, в свою очередь, в 1/4 финала сыграет с победительницей встречи между первой ракеткой турнира немкой Юлией Гергес и россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд (Германия) – Ализе Корне (Франция, 7) – 4:6, 6:2, 6:3;

Второй круг

Ольга Данилович (Сербия, LL) – Кайя Канепи (Эстония, 8) – 7:6 (7:3), 7:5.