Дарья Касаткина - о победе на "ВТБ Кубке Кремля": "Я так счастлива!"

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что всегда мечтала выиграть "ВТБ Кубок Кремля" именно в "Олимпийском". 21-летняя спортсменка в финале обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

- Я не знаю, что у меня осталось внутри, не до конца понимаю, что произошло, - приводит слова Касаткиной официальный сайт этого турнира. - Это был очень-очень важный момент, я всегда мечтала выиграть "ВТБ Кубок Кремля" именно в "Олимпийском". И тут такое, я успела "запрыгнуть в последний вагон". Я так счастлива, честно!

С какими мыслями я лечу на итоговый турнир WTA? Мыслей ноль. Пока не знаю, чего ждать. Посмотрим, как будет. Планирую два дня ничего не делать. А там посмотрим, как будут играть, может кто-то откажется.

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