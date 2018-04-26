Надаль обыграл Гарсию Лопеса и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Гильермо Гарсию Лопеса в третьем круге турнира в Барселоне. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. В четвертьфинале Надаль сыграет со словаком Мартином Клижаном.



В других матчах третьего круга Пабло Карреньо Буста обыграл француза Адриан Маннарино (6:2, 4:6, 7:6(8:6). Болгарин Григор Димитров победил представителя Туниса Малека Джазири (7:5, 3:6, 7:6(10:8). В четвертьфинале Буста и Димитров сыграют между собой.



Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:1, 6:3

Пабло Карреньо Буста (Испания, 5) - Адриан Маннарино (Франция, 11) - 6:2, 4:6, 7:6(8:6)

Григор Димитров (Болгария, 2) - Малек Джазири (Тунис) - 7:5, 3:6, 7:6(10:8)