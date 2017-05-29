Вавринка поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вошел в пятерку лидеров чемпионской гонки ATP. В первую десятку поднялся француз Жо-Вилфрид Цонга. Бельгиец Давид Гоффен опустился на шестую строчку, болгарин Григор Димитров - на девятую, а испанец Пабло Карреньо-Буста - на десятую. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 65-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 29 мая
1 (1*). Надаль (Испания) – 4915
2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045
3 (3). Тим (Австрия) – 2445
4 (4). Зверев (Германия) – 2130
5 (6). Вавринка (Швейцария) – 1940
6 (5). Гоффен (Бельгия) – 1730
7 (7). Джокович (Сербия) – 1615
8 (11). Цонга (Франция) – 1560
9 (8). Димитров (Болгария) – 1475
10 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 1380...
65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355...
70 (102). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 340...
72 (84). ХАЧАНОВ (Россия) – 335...
74 (71). РУБЛЕВ (Россия) – 327...
79 (75). ДОНСКОЙ (Россия) – 314.
* – положение в предыдущем рейтинге