Вавринка поднялся на пятое место в чемпионской гонке ATP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вошел в пятерку лидеров чемпионской гонки ATP. В первую десятку поднялся француз Жо-Вилфрид Цонга. Бельгиец Давид Гоффен опустился на шестую строчку, болгарин Григор Димитров - на девятую, а испанец Пабло Карреньо-Буста - на десятую. Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 65-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 29 мая

1 (1*). Надаль (Испания) – 4915

2 (2). Федерер (Швейцария) – 4045

3 (3). Тим (Австрия) – 2445

4 (4). Зверев (Германия) – 2130

5 (6). Вавринка (Швейцария) – 1940

6 (5). Гоффен (Бельгия) – 1730

7 (7). Джокович (Сербия) – 1615

8 (11). Цонга (Франция) – 1560

9 (8). Димитров (Болгария) – 1475

10 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 1380...

65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355...

70 (102). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 340...

72 (84). ХАЧАНОВ (Россия) – 335...

74 (71). РУБЛЕВ (Россия) – 327...

79 (75). ДОНСКОЙ (Россия) – 314.

* – положение в предыдущем рейтинге