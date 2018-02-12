Россиянин Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье, где проиграл французу Жо-Вилфриду Цонга.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на 48-е место. Немец Александр Зверев с четвертой строчки рейтинга сместил болгарина Григора Димитрова.

Победитель турнира в Софии Мирза Басич (Босния и Герцеговина) стал 77-м.

Рейтинг ATP

Положение на 12 февраля

1. (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450

5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4425

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4060

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3400

8 (8). Джек Сок (США) – 2880

​9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2705...

34 (36). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 1355...

48 (49). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1030...

57 (56). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 894...

72 (71). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 739...

77 (129). Мирза Басич (Босния и Герцеговина) – 703...

94 (92). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 592

* - положение в предыдущем рейтинге