Россиянин Андрей Рублев поднялся на 34-е место в рейтинге АТР. На прошлой неделе он дошел до четвертьфинала турнира в Монпелье, где проиграл французу Жо-Вилфриду Цонга.
Россиянин Карен Хачанов поднялся на 48-е место. Немец Александр Зверев с четвертой строчки рейтинга сместил болгарина Григора Димитрова.
Победитель турнира в Софии Мирза Басич (Босния и Герцеговина) стал 77-м.
Рейтинг ATP
Положение на 12 февраля
1. (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 9760 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4960
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4450
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4425
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 4060
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) – 3400
8 (8). Джек Сок (США) – 2880
9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 2705...
34 (36). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 1355...
48 (49). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1030...
57 (56). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 894...
72 (71). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 739...
77 (129). Мирза Басич (Босния и Герцеговина) – 703...
94 (92). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 592
* - положение в предыдущем рейтинге