Ричардас Беранкис: "Обидно проиграть в финале "ВТБ Кубка Кремля"

Литовский теннисист Ричардас Беранкис отметил, что был рад сыграть в финале "ВТБ Кубка Кремля", который стал для него вторым в туре. Сегодня литовец уступил боснийцу Дамиру Джумхуру - 6:2, 1:6, 6:4.

- Обидно проигрывать такие матчи, особенно при счете 4:3 в свою пользу в третьем сете, - приводит "Р-Спорт" слова Беранкиса. - Джумхур рисковал, попал. Выходит, я не выиграл. Но это мой второй финал на турнирах АТР, и я очень рад такому результату, хотя у меня были все шансы выиграть.

Еще неделю назад я не мог поверить, что сыграю в финале. Работал, старался, ходил каждый день на тренировки, и результат пришел. Мои последние результаты были, так скажем, так себе - всюду первые круги. После травмы нелегко прийти на корт и выигрывать. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, может, могут, но они с другой планеты. Надеюсь, теперь уверенности в себе у меня будет больше.