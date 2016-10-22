Пабло Карреньо Буста: "Если Бублик продолжит так играть, его ждет большое будущее"

Испанец Пабло Карреньо Буста, переигравший в четвертьфинальном матче "Кубка Кремля" россиянина Александра Бублика в трех сетах, подчеркнул встреча была тяжелой. За выход в финал он поспорит с французом Стефаном Робером.

– Матч был действительно очень тяжелым, – приводит официальный сайт турнира слова Карреньо Бусты. – Я ранее не видел, как он играет, поэтому не знал, чего ожидать. Он очень здорово играл, а поддержка домашней публики ему помогала. Если он продолжит играть так дальше, его ждет большое будущее. Сегодня он хорошо подавал и играл агрессивно, к тому же, не могу сказать, что я показал свой лучший теннис.