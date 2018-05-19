Надаль выступил против вешалок для полотенец

Испанец Рафаэль Надаль раскритиковал эксперимент с вешалками для полотенец на матчах. Теперь за задней линией корта будут стоять вешалки, чтобы игроки сами брали полотенца, а не просили болбоев их принести. Изменения опробуют на молодежном итоговом турнире АТР.

– Иногда люди в нашем спорте занимаются ерундой. Это не улучшает теннис, – цитирует Надаля The Times. – Болбои же для чего-то нужны. Понятно, что нужно двигать спорт вперед, внедрять нововведения. Однако не думаю, что такая новинка будет полезна и окажет влияние на игру. Они хотят сократить время между розыгрышами, но мы должны ходить в глубину корта за полотенцем? В этом нет смысла.