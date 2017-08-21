Надаль вновь стал первой ракеткой мира, Хачанов - 29-й в рейтинге ATP

Опубликован обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира после отказа Роджера Федерера выступить на турнире в Цинциннати. В последний раз майоркинец, набравший 7645 очков, занимал первую строчку с 23 июня по 6 июля 2014 года. Всего Надаль провел на вершине мирового рейтинга 141 неделю, 56 из них – подряд.

Британец Энди Маррэй опустился на второе место, немец Александр Зверев стал 6-м, а болгарин Григор Димитров – 9-м.

Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся с 32-й на 29-ю позицию, это является его лучшим результатом в карьере. Его соотечественник Евгений Донской вылетел из первой сотни рейтинга и занимает 101-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 14 августа

1 (2*). Надаль (Испания) - 7645 очков

2 (1). Маррэй (Великобритания) - 7150

3 (3). Федерер (Швейцария) - 7145

4 (4). Вавринка (Швейцария) - 5690

5 (5). Джокович (Сербия) - 5325

6 (7). Зверев (Германия) - 4470

7 (6). Чилич (Хорватия) - 4155

8 (8). Тим (Австрия) - 4030

9 (11). Димитров (Болгария) - 3710

10 (9). Нишикори (Япония) - 3195...

29 (32). ХАЧАНОВ (Россия) - 1390…

53 (51). МЕДВЕДЕВ (Россия) - 889

54 (55). РУБЛЕВ (Россия) - 888…

70 (68). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 721…

98 (93). ЮЖНЫЙ (Россия) - 551...

100 (101). ДОНСКОЙ (Россия) – 549.

* - положение в предыдущем рейтинге