Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Кито

Француз Гаэль Монфис обыграл норвежца Каспера Рууда в матче второго круга ATP Ecuador Open – 6:4, 3:6, 6:4. В четвертьфинале Монфис встретится с бразильцем Тиагу Монтейру, победившим в трех сетах итальянца Алессандро Джаннесси – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5.
Кито (Эквадор)
Турнир ATP Ecuador Open
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Тиагу Монтейру (Бразилия) – Алессандро Джаннесси (Италия, LL) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
Гаэль Монфис (Франция, 3) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 3:6, 6:4
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