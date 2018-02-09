Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Кито

Француз Гаэль Монфис обыграл норвежца Каспера Рууда в матче второго круга ATP Ecuador Open – 6:4, 3:6, 6:4. В четвертьфинале Монфис встретится с бразильцем Тиагу Монтейру, победившим в трех сетах итальянца Алессандро Джаннесси – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Тиагу Монтейру (Бразилия) – Алессандро Джаннесси (Италия, LL) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:5

Гаэль Монфис (Франция, 3) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:4, 3:6, 6:4