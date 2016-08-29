Россиянин Андрей Кузнецов опустился на 47-ю строчку рейтинга ATP. В первой десятке изменений не произошло.



Рейтинг АТР

Положение на 29 августа

1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 840

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9305

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 4980

4 (4). Федерер (Швейцария) – 4945

5 (5). Надаль (Испания) – 4850

6 (6). Раонич (Канада) – 4805

7 (7). Нишикори (Япония) – 4165

8 (8). Бердых (Чехия) – 3570

9 (9). Чилич (Хорватия) – 3515

10 (10). Тим (Австрия) – 3205...

47 (42). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 988...

61 (63). ЮЖНЫЙ (Россия) – 801...

79 (79). ДОНСКОЙ (Россия) – 691...

93 (94). КРАВЧУК (Россия) – 628...

95 (96). ХАЧАНОВ (Россия) – 619

* – положение в предыдущем рейтинге