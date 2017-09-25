Хачанов и Рублев уступили на старте турнира в Чэнду в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире в Чэнду в парном разряде в первом круге. Они проиграли Триту Конраду Юэй с Филиппин и французу Фабрису Мартену – 1:6, 6:7 (4:7).
Напомним, что Хачанов является действующим победителем турнира в Чэнду в одиночном разряде.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 028 885 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Юэй/Мартен (Филиппины/Франция) – ХАЧАНОВ/РУБЛЕВ (Россия) – 6:1, 7:6 (7:4)
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