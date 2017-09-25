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16:34 | Теннис — ATP

Хачанов и Рублев уступили на старте турнира в Чэнду в парном разряде


Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев завершили выступление на турнире в Чэнду в парном разряде в первом круге. Они проиграли Триту Конраду Юэй с Филиппин и французу Фабрису Мартену – 1:6, 6:7 (4:7).

Напомним, что Хачанов является действующим победителем турнира в Чэнду в одиночном разряде.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 028 885 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Юэй/Мартен (Филиппины/Франция) – ХАЧАНОВ/РУБЛЕВ (Россия) – 6:1, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/chengdu/2017/2/

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