Габашвили опустился на 237-е место в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP. Россиянин Теймураз Габашвили опустился с 235-го на 237-е место. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который занимает 39-ю позицию.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. На первой строчке располагается испанец Рафаэль Надаль.

Рейтинг ATP

Положение на 18 декабря

1 (1*). Надаль (Испания) – 10645 очков

2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605

3 (3). Димитров (Болгария) – 5150

4 (4). А. Зверев (Германия) – 4610

5 (5). Тим (Австрия) – 4015

6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805

7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775

8 (8). Сок (США) – 3165

9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3150

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2615…

39 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1229…

45 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…

65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 772…

72 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 704…

84 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 633…

108 (108). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546…

172 (172). ВАТУТИН (Россия) – 304…

237 (235). ГАБАШВИЛИ – 220

* положение в предыдущем рейтинге