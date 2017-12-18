Габашвили опустился на 237-е место в рейтинге ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP. Россиянин Теймураз Габашвили опустился с 235-го на 237-е место. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, который занимает 39-ю позицию.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. На первой строчке располагается испанец Рафаэль Надаль.
Рейтинг ATP
Положение на 18 декабря
1 (1*). Надаль (Испания) – 10645 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) – 9605
3 (3). Димитров (Болгария) – 5150
4 (4). А. Зверев (Германия) – 4610
5 (5). Тим (Австрия) – 4015
6 (6). Чилич (Хорватия) – 3805
7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3775
8 (8). Сок (США) – 3165
9 (9). Вавринка (Швейцария) – 3150
10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 2615…
39 (39). РУБЛЕВ (Россия) – 1229…
45 (45). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…
65 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 772…
72 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 704…
84 (84). ЮЖНЫЙ (Россия) – 633…
108 (108). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 546…
172 (172). ВАТУТИН (Россия) – 304…
237 (235). ГАБАШВИЛИ – 220
* положение в предыдущем рейтинге