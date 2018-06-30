16:47 | Теннис — ATP

Джумхур обыграл Маннарино и завоевал титул в Анталье


В финале турнира в Анталье Дамир Джумхур, представляющий Боснию и Герцеговину, победил француза Адриана Маннарино. Джумхур оказался сильнее со счетом 6:1, 1:6, 6:1. Джумхур выполнил восемь эйсов и четыре раза взял чужую подачу. Теннисист завоевал третий титул в карьере.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) - Адриан Маннарино (Франция, 1) - 6:1, 1:6, 6:1

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