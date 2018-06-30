Джумхур обыграл Маннарино и завоевал титул в Анталье

В финале турнира в Анталье Дамир Джумхур, представляющий Боснию и Герцеговину, победил француза Адриана Маннарино. Джумхур оказался сильнее со счетом 6:1, 1:6, 6:1. Джумхур выполнил восемь эйсов и четыре раза взял чужую подачу. Теннисист завоевал третий титул в карьере.

Анталья (Турция)



Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya



Призовой фонд 426 145 евро



Открытые корты, трава



Одиночный разряд



Финал



Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) - Адриан Маннарино (Франция, 1) - 6:1, 1:6, 6:1