Баутиста Агут обыграл Кукушкина и вышел во второй круг турнира в Базеле

Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге турнира в Базеле - 6:0, 6:3. Во втором круге он сыграет с победителем пары Александр Долгополов (Украина) - Райан Харрисон (США).
Денис Шаповалов, представляющий Канаду, выиграл у японца Юиты Сугиты в трех сетах - 4:6, 6:2, 7:6(7:3). Во втором круге он сыграет с победителем пары Рубен Бемельманс (Бельгия) - Адриан Маннарино (Франция).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хаасе (Голландия) - Кьюдинелли (Швейцария, WC) - 6:2, 7:6(7:3)
Чон Хен (Корея) - Лоренци (Италия) - 6:3, 6:1
Шаповалов (Канада) - Сугита (Япония) - 4:6, 6:2, 7:6(7:3)
Баутиста Агут (Испания, 6) - Кукушкин (Казахстан, Q) - 6:0, 6:3