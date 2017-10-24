Баутиста Агут обыграл Кукушкина и вышел во второй круг турнира в Базеле

Испанец Роберто Баутиста Агут обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина в первом круге турнира в Базеле - 6:0, 6:3. Во втором круге он сыграет с победителем пары Александр Долгополов (Украина) - Райан Харрисон (США).

Денис Шаповалов, представляющий Канаду, выиграл у японца Юиты Сугиты в трех сетах - 4:6, 6:2, 7:6(7:3). Во втором круге он сыграет с победителем пары Рубен Бемельманс (Бельгия) - Адриан Маннарино (Франция).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хаасе (Голландия) - Кьюдинелли (Швейцария, WC) - 6:2, 7:6(7:3)

Чон Хен (Корея) - Лоренци (Италия) - 6:3, 6:1

Шаповалов (Канада) - Сугита (Япония) - 4:6, 6:2, 7:6(7:3)

Баутиста Агут (Испания, 6) - Кукушкин (Казахстан, Q) - 6:0, 6:3