Андрей Рублев: "Возвращаться после длительного перерыва и выходить в полуфинал - это как-то даже ненормально"

Россиянин Андрей Рублев во вторник на St. Petersburg Open проиграл сразу два матча – в одиночном разряде немцу Яну-Леннарду Штруффу (4:6, 6:7) и в паре с Денисом Шаповаловым итальянцам Маттео Берретини и Фабио Фоньини (6:2, 2:6, 5:10). После этого россиянин рассказал о том, как сложился их с канадцем дуэт, о возвращении после травмы и последних неудачах.

– Что не получилось у вас в одиночном матче со Штруффом?

– С его стилем игры не особо много можно было предпринять. Просто, я бы сказал, не повезло. Единственный шанс был во втором сете при счете 4:4 и "ровно" – вторая подача, которую я не принял. А больше уже и не было шансов. В таких матчах все, что остается, это ждать минимальной возможности, чтобы ее использовать. Штруфф такой игрок, который первую подачу стабильно подает со скоростью 215 километров в час, а потом бьет наотмашь, и не важно попал или не попал. Сегодня у меня против него не сложилось.

– На турнире в Вашингтоне вы дошли до полуфинала и имели матчбол в матче с Де Минауром. А потом проиграли пять матчей подряд.

– В Вашингтоне все, можно сказать, просто удачно сложилось. Я едва начал возвращаться после травмы, а у меня был шанс выйти в финал – чуть-чуть не хватило. И это было как-то даже не нормально – не выступаешь три месяца, и сразу полуфинал на таком крупном турнире. А вот дальше случилось то, что и должно происходить, когда возвращаешься после столь длительного перерыва. Даже топовым игрокам вроде Вавринки и Джоковича требовалось много времени, чтобы начать снова побеждать. Это, на самом деле, тяжело дается. Надеюсь, что скоро смогу выиграть пару матчей, почувствовать уверенность. Сегодня, в принципе, я уже играл достаточно неплохо.

– Учитывая, что вы три месяца не играли и хотите вернуть уверенность, есть ли планы не завершать сезон в ноябре, как обычно, а еще поиграть на Челленджерах?

– Нет, наверное, завершу сезон, как обычно после "Мастерса" в Париже. Если попаду в Милан, сыграю там. Надеюсь, еще смогу сыграть какой-то турнир хорошо и потом буду спокойно готовиться к следующему сезону.

– Расскажите о вашей паре с Денисом Шаповаловым. Как вам игралось сегодня?

– Считаю, что играли мы достаточно хорошо. Наверное, сказалось то, что мы выступали вместе первый раз. Оба, а особенно я, боялись подвести и где-то неуверенно действовали. Это иногда приводило к довольно глупым ошибкам. Все равно, считаю, мы сыграли хорошо. Если бы было больше слаженности и уверенности, особенно у меня. мы могли бы выиграть. Я бы с удовольствием выступил вместе с ним еще. Надеюсь, получится. (Мария Никулашкина)