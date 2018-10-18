Абдураимова и Калинская проиграли в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Анна Калинская и представительница Узбекистана Нигина Абдураимова не смогли пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В полуфинале дуэт уступил хорватке Дарье Юрак и румынке Ралуке Олару.
В финале Юрак и Олару встретятся с россиянкой Александрой Пановой и немкой Лаурой Зигемунд.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 867 766 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Дарья Юрак/Ралука Олару (Хорватия/Румыния) - Нигина Абдураимова/Анна Калинская (Узбекистан/Россия, WC) - 6:3, 6:4
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