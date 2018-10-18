16:07 | Теннис — ATP

Абдураимова и Калинская проиграли в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля"

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Россиянка Анна Калинская и представительница Узбекистана Нигина Абдураимова не смогли пробиться в финал "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В полуфинале дуэт уступил хорватке Дарье Юрак и румынке Ралуке Олару.

В финале Юрак и Олару встретятся с россиянкой Александрой Пановой и немкой Лаурой Зигемунд.

Москва (Россия) 

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 867 766 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Полуфинал 

Дарья Юрак/Ралука Олару (Хорватия/Румыния) - Нигина Абдураимова/Анна Калинская (Узбекистан/Россия, WC) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2018/12/

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