Татьяна Покровская: "Сегодня мы доказали, что технический уровень российского синхронного плавания на высоте"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская отметила, что две золотые медали на старте чемпионата Европы по водным видам спорта показали, что технический уровень российского синхронного плавания находится на высоте.

пятницу на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, российские синхронисты выиграли две золотые медали. Светлана Колесниченко и Варвара Субботина одержали победу в технической программе дуэтов, позднее Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева первенствовали в технической программе смешанных дуэтов.

– Очень приятно, что мы принесли России первые медали этого большого чемпионата Европы. Здорово, что нам удалось стать первыми в технических видах программы, которые мы не любим, – цитирует ТАСС Покровскую. – Но сегодня мы доказали, что технический уровень российского синхронного плавания на высоте, наши спортсмены справились. Еще впереди у нас много стартов, начало нам удалось.

Очень радостно мне сегодня. Причем у Мальцева уже другая партнерша, у Светы Колесниченко тоже новая, это были дебюты новых дуэтов. Я очень довольна и тренерами, без которых не был бы возможен этот успех – Ганой Максимовой и Татьяной Данченко.