17:55 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Шоу олимпийских чемпионок перенесено из-за траура

0
0
0

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что шоу олимпийских чемпионок по синхронному плаванию не состоится в связи с трауром из-за крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Мероприятие должно было состоится 26 декабря на бассейне дворца спорта "Динамо" в Москве. Теперь шоу состоится 9 января.

Мероприятие, традиционно проходящее каждый год, представляют трехкратные олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Брусникина. В этом году в шоу примут участие победившая на Олимпиаде-2016 сборная России под руководством Татьяны Покровской, пятикратные олимпийские чемпионки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, воспитанницы спортивных школ по прыжкам в воду и художественной гимнастике. В программе шоу Федерация синхронного плавания России назовет лучших спортсменов и тренеров года.

Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3905305

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ