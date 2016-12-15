17:42 | СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Наталья Ищенко: "Пока не уверена, что вернусь"

0
0
0

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко не уверена, что вернется в спорт после второй паузы в своей карьере. Спортсменка решила отдохнуть после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где завоевала две золотые медали.

– Я взяла паузу в карьере, но если в тот раз я была уверена, что вернусь, то сейчас пока что нет, – цитирует "Р-Спорт" Ищенко. – Мы сейчас готовимся к елкам со Светланой Ромашиной, так что все время вместе, в дуэте, в воде. Мы сейчас со Светой еще тренируем в нашем клубе группу, интересный опыт для меня, ведь меня привлекала именно постановка программ и я смогла это реализовать. Посмотрим, что из того получится, у девочек в конце января соревнования.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161215/1113786473.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ