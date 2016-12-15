Наталья Ищенко: "Пока не уверена, что вернусь"

Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко не уверена, что вернется в спорт после второй паузы в своей карьере. Спортсменка решила отдохнуть после Олимпиады в Рио-де-Жанейро, где завоевала две золотые медали.

– Я взяла паузу в карьере, но если в тот раз я была уверена, что вернусь, то сейчас пока что нет, – цитирует "Р-Спорт" Ищенко. – Мы сейчас готовимся к елкам со Светланой Ромашиной, так что все время вместе, в дуэте, в воде. Мы сейчас со Светой еще тренируем в нашем клубе группу, интересный опыт для меня, ведь меня привлекала именно постановка программ и я смогла это реализовать. Посмотрим, что из того получится, у девочек в конце января соревнования.