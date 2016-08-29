Алла Шишкина: "Психология – самое трудное в нашем спорте"

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в интервью "СЭ" подчеркнула, что в сборной России очень серьезный отбор. По словам Шишкиной, значительную роль в ее работе играет не уровень физической готовности, а психология.

– Насколько честна конкуренция в борьбе за место в сборной?

– Честная на сто процентов. Очень большой отбор. Люди не выдерживают психологического давления и нереальных физических нагрузок.

– Люди выскакивают из воды посреди тренировки и бегут прочь?

– Был случай, когда в сборную пришла невероятно талантливая девочка, которая все что можно повыигрывала на юниорском уровне. Все данные – замечательные. Нас стращали: "Вот сейчас она придет, и всех вас выкинем".

Она пришла. На первой тренировке ей сделали замечание. Причем какое-то мелкое, незначительное, вроде "не туда плывешь" – меня бы такое вообще не задело. И все. На вторую тренировку она не пришла. Уехала со сбора. И вскоре закончила карьеру. Вообще считаю, что психология – самое трудное в нашем спорте. Физически можно выдержать любую работу. Но если тебе надавили на больное место…

– А давит кто?

– Может кто угодно. Девочки, тренер…

– Даже так?

– Да… (Дмитрий СИМОНОВ)