Татарстан предложит кандидатуры Красных и Шлейхера в сборную России на ЧМ-2017

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов отметил, что его регион предложит кандидатуры пловцов Александра Красных и Никиты Шлейхера в сборную России на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в 2017 году в Будапеште. По словам Леонова, Татарстан постарается выдвинуть спортсменов в сборную во всех видах спорта на турнире.

– Сегодня мы формируем списочный состав кандидатов от Татарстана в сборную России, в следующем сезоне пройдут квалификационные турниры, где будет определяться состав сборной страны на ЧМ-2017, но мы уверены, что наши спортсмены будут однозначно там представлены, – цитирует ТАСС Леонова. – Список будет готов в следующем году, думаю, войдут Красных, Шлейхер, – точно могу сказать.

Постараемся, чтобы они были во всех видах спорта – плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, сейчас культивируем хайдайвинг.