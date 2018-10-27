Этот образ российской пловчихи Ефимовой вас поразит

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в необычном образе.
- Музыка - это прекрасно. Я запоминаю все важные события моей жизни благодаря песне, которую слушала в тот момент, - так подписала эту фотографию Ефимова.
Музыка – это прекрасно. Я запоминаю все важные события моей жизни благодаря песне, которую слушала в тот момент. Music is amazing. I remember every important thing that has ever happened to me based on what song I was listening to at the moment . #jbl #jblrussia #music
Пользователи оценили фотографию спортсменки:
- Шикарная девушка, - написал 22perun22.
- Как на фото, так и в жизни, красива и прекрасна, - такой комментарий оставил ma.gomed2649.
- Ох и шикарная, - написал artemiibronnikov3333.
Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.