Этот образ российской пловчихи Ефимовой вас поразит

Российская пловчиха Юлия Ефимова в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в необычном образе.

- Музыка - это прекрасно. Я запоминаю все важные события моей жизни благодаря песне, которую слушала в тот момент, - так подписала эту фотографию Ефимова.

Пользователи оценили фотографию спортсменки:

- Шикарная девушка, - написал 22perun22.

- Как на фото, так и в жизни, красива и прекрасна, - такой комментарий оставил ma.gomed2649.

- Ох и шикарная, - написал artemiibronnikov3333.

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

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