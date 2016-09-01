14:03 | БЕГ

Сергей Шубенков: "Мы без Игр и без средств. Положу не итальянскую плитку, а российскую"

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Сергей ШУБЕНКОВ.Сергей Шубенков: "Если судиться, то остаться в выигрыше – нереально"

Действующий чемпион мира в беге на с/б Сергей Шубенков, пропустивший Олимпиаду в Рио из-за допинговых скандалов в российской легкой атлетике и последующего отстранения ВФЛА, отметил, что не рассчитывает на дорогостоящий отдых. По его словам, ему еще надо доделать ремонт.

– Сезона как такого у вас не было, но голову разгрузить после всего произошедшего, наверное, даже важнее. Планируете отдыхать?

– Да я по весне вписался в ремонт. Как рассуждал? Даже если не будет коммерческих стартов, на Олимпиаду-то мы поедем. Выступлю там как следует, получу какие-то деньги, машину. Буду ездить на ней, а старую продам. Еще останется на крепкий, качественный ремонт. А получилось, что мы и без Игр, и без средств…

Да, обещали как-то компенсировать. Хорошо, положу не итальянскую плитку, как хотел, а российскую. Может, и на отдых хватит. Но пока настраиваюсь, что ограничимся восстановительным сбором. В Адлере.

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